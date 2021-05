Papa Francesco: "Chiesa porti misericordia più che inculcare regole"

Secondo il pontefice la Chiesa in questo tempo è chiamata a portare consolazione "non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi, non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza

"È il tempo in cui testimoniare la misericordia più che inculcare regole e norme". È uno dei passaggi cruciali dell'omelia di Papa Francesco pronunciata oggi durante la messa di Pentecoste nella basilica vaticana. Secondo il pontefice la Chiesa in questo tempo è chiamata a portare consolazione "non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi, non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza. Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione. È il tempo del lieto annuncio del Vangelo più che della lotta al paganesimo - ha aggiunto -. È il tempo per portare la gioia del Risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. È il tempo per riversare amore sul mondo, senza sposare la mondanità". Concelebrano insieme al Papa sessanta prelati, tra cardinali, vescovi e canonici. I fedeli presenti nella basilica di San Pietro sono circa un migliaio.