Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

9:01 - Solidarietà dalla Cattolica per l’India, partecipa anche il Papa

Si chiama "Marathon for solidarity", ed è un convegno internazionale online di ginecologi e pediatri di fama mondiale che si è tenuto ieri, sabato 15 maggio, dalle 8.00 alle 18.00, promosso per aiutare il Centro Shanti Ashram a Coimbatore, in India, e patrocinato dall'Università Cattolica e dal Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (Cesi). Obiettivo raccogliere 60.000 euro per Shanti Ashram, un centro sanitario e sociale che attraverso una "banca del cibo" e strutture di assistenza medica e di formazione per l'imprenditoria femminile assiste 50 mila bambini e le loro famiglie, nei villaggi intorno alla città di Coimbatore, dove ha sede la struttura, nello stato del Tamil Nadu, all'estremo sud del subcontinente. L'idea di questa iniziativa di solidarietà nell'anno della pandemia nasce dalla professoressa Antonia Testa, docente di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica, campus di Roma, che due anni fa, durante un viaggio in India, incontra la pediatra Kezevino Aram, presidente dello Shanti Ashram. Il convegno (in lingua inglese), è stato introdotto dalla relazione del prof. Salvatore Mancuso, già Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica, sulla "storia della placenta", indirizzata ad adolescenti per mettere in relazione il lato scientifico e quello umano della maternità e della nascita. Le conclusioni della maratona affidate al rettore della Cattolica, Franco Anelli. Grazie a sponsor e a una gara di solidarietà tramite crowdfunding è stata così raggiunta la cifra di circa 40 mila euro. Poi ieri una grande sorpresa. La professoressa Testa ha ricevuto una telefonata dal cardinale elemosiniere Konrad Krajewski che ha comunicato alla docente che il Papa ha deciso che donerà la parte rimanente per raggiungere l'obiettivo della raccolta di 60.000 euro, che permetterà a Shanti Ashram di proseguire nelle attività di assistenza alla popolazione.

8:02 - I casi a Roma sono a quota 268

Nel Lazio su oltre 14mila tamponi (-1.843) e oltre 17mila antigenici, per un totale di oltre 31mila test, si sono registrati 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi (-5), 1.490 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8), le terapie intensive sono 233 (+2). Diminuiscono casi, decessi, e ricoveri. Aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 268, tra i dati più bassi dell'ultimo semestre.