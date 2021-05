Covid, Vaia: “Non esiste classifica vaccini serie A e B, tutti validi”

Così il direttore dello Spallanzani: “La classifica è stata creata da una cattiva comunicazione, dai balbettii e da improvvidi interventi anche in sede europea dove qualcuno ha detto: non compreremo più questo vaccino. Ma non ha spiegato perché non lo compra”

"Non esiste una classifica di vaccini di serie A e B. Sono tutti validi". Lo ha detto il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenuto a Domenica In: "La classifica è stata creata da una cattiva comunicazione, dai balbettii e da improvvidi interventi anche in sede europea dove qualcuno ha detto: non compreremo più questo vaccino. Ma non ha spiegato perché non lo compra".

Vaia: “Fondamentale vaccinarsi”

"Se si dicono queste cose - ha aggiunto - aumenta il disorientamento. Ormai è provato che i vaccini coprono le varianti e ce lo dicono gli studi avanzati e la campagna vaccinale di alcuni Paesi come Israele e Inghilterra. Chi dovesse essere di nuovo contagiato, è asintomatico, non andrà in ospedale, non rischia nulla. Ecco perché è fondamentale vaccinarsi".

“Vaccini arriveranno in farmacie, probabilmente Johnson”

Vaia ha infine detto che i cittadini "devono andare in vacanza e per questo, bisogna organizzare la sanità pubblica di prossimità per vaccinarsi, arrivare anche magari a fare il vaccino in aeroporto. I vaccini ora arriveranno nelle farmacie, probabilmente quello scelto sarà il Johnson".