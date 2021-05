Roma, attivisti di Greenpeace scalano palazzo davanti alla sede Eni

La protesta in difesa dell'ambiente

"Adesso basta, non è questa la transizione ecologica che ci aspettiamo", afferma Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia. In contemporanea all'assemblea di Eni un presidio organizzato da Fridays for Future, Extinction Rebellion Italia, Rise UP 4 for Climate Justice e NOalCCS - Il futuro non si Tocca con altre manifestazioni autorizzate in altre città italiane.