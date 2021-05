Roma, la protesta dei lavoratori dei parchi divertimento. VIDEO

L’Associazione Parchi Permanenti Italiani: “I personaggi dei cartoon più amati dai bambini scendono in piazza per difendere il diritto alla magia dei parchi divertimento e la dignità umana e professionale di oltre 60mila lavoratori tra occupati fissi, stagionali e dell’indotto”

Quest’oggi, in Piazza del Popolo, si è svolta la manifestazione dei lavoratori e dei proprietari dei parchi divertimento che si oppongono al rinvio delle riaperture fino al primo luglio, come previsto nel decreto anticovid del governo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA - QUANDO MI VACCINO).

La protesta

La protesta “colorata”, con le mascotte dei parchi e diversi personaggi dei cartoon, ha dato voce all’intero settore. “C’è la possibilità di divertirsi – hanno affermato i lavoratori dai microfoni - in sicurezza. Noi non ce la facciamo più, siamo assolutamente debilitati psicologicamente. Vogliamo tornare a esercitare il nostro sacrosanto diritto al lavoro”.

La comunicazione dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani

Il comunicato dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani aderente a Confindustria, che annunciava la manifestazione odierna, recitava: “I personaggi dei cartoon più amati dai bambini scendono in piazza per difendere il diritto alla magia dei parchi divertimento e la dignità umana e professionale di oltre 60mila lavoratori tra occupati fissi, stagionali e dell’indotto, fortemente preoccupati per il loro futuro, a causa delle decisioni di un governo che ha sistematicamente ignorato le istanze della categoria”. Si citava inoltre la petizione No 1 Luglio, che “in pochi giorni ha già raccolto decine di migliaia di firme e continuerà anche dopo l’evento, allo scopo di anticipare il via libera ai parchi tematici e acquatici”.