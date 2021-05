Covid Lazio, dal 17 maggio possibili vaccini a over 40 da medici base

Dal 17 maggio nel Lazio sarà possibile "per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson, diversamente si dovrà aspettare l'apertura della fascia". E' quanto annunciato dopo l'incontro tra medici di Famiglia (Fimmg) e la Regione Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA)

Il cronoprogramma

L'accordo prevede anche un cronoprogramma preciso circa la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia del Lazio. In particolare, dal 17 maggio al 1 giugno verranno consegnate due fiale di vaccino Pfizer a settimana per ogni medico destinate ai soggetti fragili. Dal 20 maggio invece verranno distribuite ai Medici di Famiglia 20mila dosi settimanali di Johnson & Johnson per le fasce consentite. Infine, a partire dal 1 giugno verranno ampliate le consegne di Pfizer e verranno consegnati quantitativi crescenti del nuovo vaccino a M-Rna di produzione tedesca Curevac.