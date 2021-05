Covid, nel Lazio finiti slot prenotazioni per vaccino Pfizer a maggio

"Sono disponibili ancora 100mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson”, ha fatto sapere l'Unità di Crisi della Regione

"Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di Maggio, ma sono ancora disponibili 100mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson", ha fatto sapere l'Unità di Crisi della Regione Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Le vaccinazioni nel Lazio

"Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci. Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini – ha aggiunto l'Unità di crisi regionale ricordando che – È importante prenotare i primi slot disponibili. Fino ad ora sono state effettuate 2.276.057 somministrazioni, di cui 1.527.583 prime dosi, pari al 31,55% della popolazione target e 748.474 seconde dosi, pari al 15,46%", poi concluso l'Unità di crisi.