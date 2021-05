Covid, a Roma folla e assembramenti: chiusure in centro

Le pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in particolare nella zona del Tridente, tra via di Ripetta, via del Babuino e via del Corso. Nel pomeriggio è stata rafforzata la vigilanza anche in alcune zone della movida come Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere

A causa della folla gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in varie zone della Capitale per disperdere gli assembramenti e per chiudere strade e piazze, in modo da permettere il distanziamento sociale e il rispetto delle norme anti-Covid.

Le pattuglie sono state impegnate in particolare nella zona del Tridente, tra via di Ripetta, via del Babuino e via del Corso, dove si sono concentrati i principali interventi già dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio è stata rafforzata la vigilanza anche in alcune zone della movida come Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, con gli agenti che stanno procedendo a chiusure temporanee, per far defluire la folla.

Gli agenti della polizia locale sono impegnati nelle misure anti-assembramento anche sul litorale romano, con vigilanza potenziata e interventi in particolare a piazzale Magellano e a Piazzale Cristoforo Colombo a Ostia.