Caso Fedez, davanti a sede tv murales con rapper sul cavallo della Rai

"Non è la Rai". Si intitola così il murales comparso nella notte in via Podgora, a Roma, e che ritrae il cantante e rapper Fedez mentre doma il cavallo della Rai. L'opera, che si trova nella strada che costeggia la sede principale della tv pubblica, porta la firma dello street artist Harry Greb e si riferisce alle polemiche dei giorni scorsi sull'intervento di Fedez sul ddl Zan (CHE COS'È) durante il concerto del primo maggio (LE POLEMICHE - LE REAZIONI POLITICHE - ARTISTI CON FEDEZ).