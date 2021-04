Caos cimiteri a Roma, oltre duemila bare in attesa di sepoltura

Una crisi aggravata anche dalla scarsa manodopera: in periodo di piena pandemia a gestire i cimiteri cittadini c’era solo un solo dipendente di Ama. Dopo gli esposti dell'Associazione Eccellenza Funeraria e della Lega, ieri anche la municipalizzata ha annunciato eventuali azioni nelle sedi opportune per il reato di "procurato allarme"

Sarebbero oltre duemila le bare in attesa di sepoltura nei cimiteri di Roma. È questo il dato riportato dal Corriere della Sera, che illustra quale sia la situazione nella Capitale, con tempi di attesa per la tumulazione e la cremazione che arrivano fino a sette mesi. Una crisi aggravata anche dalla scarsa manodopera: in periodo di piena pandemia a gestire i cimiteri cittadini c’era solo un solo dipendente di Ama, come riferisce il quotidiano. A denunciare per primo l’emergenza è stato il deputato del Pd, Andrea Romano, che ha attaccato la sindaca Raggi sulle difficoltà riscontrate da due mesi nel seppellire proprio figlio. Poi è arrivato l’esposto dell'Associazione Eccellenza Funeraria, mentre ieri mattina è stato presentato in Procura quello firmato dai dirigenti romani della Lega.