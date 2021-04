Covid Roma, Fiepet: 88% dei ristoranti riapre, in molti a pranzo fuori

"C'è un discreto flusso di clienti sia in centro che in periferia. Ci auguriamo che nei prossimi incontri con l'assessore capitolino si possano trovare soluzioni per chi non ha spazi esterni", sottolinea il presidente di Fiepet-Confesercenti Claudio Pica

Nella Capitale quasi 9 ristoranti e bar su 10 oggi hanno riaperto al pubblico con il ritorno della regione in zona gialla. La stima arriva dal presidente della Fiepet - Confesercenti di Roma, Claudio Pica.

"A Roma e nel Lazio circa l'88% di bar e ristoranti sono aperti e si dovrebbe arrivare al 95 per cento nel weekend - spiega Pica -. C'è un discreto flusso di clienti sia in centro che in periferia. Ci auguriamo che nei prossimi incontri con l'assessore capitolino si possano trovare soluzioni per chi non ha spazi esterni - aggiunge Pica -. Siamo anche in contatto con questura e polizia locale per far arrivare quanto prima indicazioni chiare sulle modalità di erogazione dei servizi e chiarire i dubbi sugli orari tra bar e ristanti".

Le parole dei ristoratori

In molti nella Capitale hanno deciso di concedersi un pranzo fuori o un caffè ai tavolini esterni dei bar, approfittando della giornata di sole. Dal centro ai quartieri più residenziali i clienti stanno tornando a ripopolare bar e ristoranti. "Il sole ci sta aiutando - commenta un dipendente di un ristorante in zona piazza Bologna -. Sta andando bene, non possiamo lamentarci. Molti sono clienti abituali che oggi stanno tornando a trovarci".