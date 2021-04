Covid, De Rossi torna negativo: “La fine di un incubo”

"La fine di un incubo", è la frase del post a corredo di una foto abbracciata al marito Daniele De Rossi pubblicata, sul proprio account ufficiale di Instagram, da Sarah Felberbaum. L'ex 'Capitan futuro' della Roma è tornato negativo al Covid-19, dopo avere contratto il virus nel ritiro della Nazionale azzurra ed essere stato ricoverato il 7 aprile nell'ospedale Lazzaro Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale, presa per fortuna in fase iniziale. De Rossi era già tornato a casa come raccontato da sua moglie sui social. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)