Covid Roma, folla in centro: due chiusure temporanee in via del Corso

Come disposto con apposita ordinanza dal Questore Carmine Esposito, anche questo fine settimana le forze dell’ordine hanno previsto controlli a Roma per garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). Al momento sono state effettuate due chiusure temporanee per permettere il corretto deflusso delle persone presenti in via del Corso. La polizia locale ha inoltre isolato alcune piazze a Trastevere, zona di movida a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato, dove sono in corso chiusure temporanee per far defluire le persone.