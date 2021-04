Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su oltre 34mila test, si registrano 1.221 casi positivi, 23 decessi e 2.259 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)

9:46 - Zingaretti: "Ora nessuna distrazione, avanti con vaccini"

"Il Lazio è la regione italiana che è rimasta più giorni in zona gialla. Un risultato utile alla nostra economia e che deve ancora di più unirci e renderci orgogliosi, perché è una grande prova di responsabilità della nostra comunità". Così il presidente della Regione Nicola Zingaretti in un post su Facebook. "Grazie a questo risultato, anche nell'emergenza, si sono potute garantire più libertà alle persone, più lezioni in presenza per studentesse e studenti, più visite a mostre e musei, più possibilità di lavoro per le attività economiche, come bar, ristoranti, centri commerciali - ha aggiunto -. Ora nessuna distrazione. Continuiamo con responsabilità e andiamo avanti spediti con i vaccini, per tornare a vivere".

8:13 - Nel Lazio 1.221 casi su oltre 34mila test

Nel Lazio su oltre 16 mila tamponi (-1.041) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.221 casi positivi (-90), 23 decessi (-8) e +2.259 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600.