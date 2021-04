Alitalia, manifestazione dei lavoratori all'aeroporto di Fiumicino

La protesta dei lavoratori

Alitalia, Draghi: "Deve sostenersi da sola e volare con sue ali"

Oltre 500 tra lavoratori Alitalia, del comparto aereo-aeroportuale e indotto, che hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalle 13 alle 17 da Cub Trasporti e Usb in difesa dell'occupazione e contro la precarizzazione del mondo del lavoro, hanno dato vita ad un presidio all'aeroporto di Fiumicino, davanti al Terminal 3.

Le motivazioni della manifestazione

Oltre che lamentare licenziamenti collettivi che, denunciano i sindacati, "sono già in atto in alcune compagnie aeree come Ernest, Blue Panorama, Norwegian, AirItaly e con il pericolo che altri se ne prospettino per Alitalia, handling, servizi e indotto", non sonostate risparmiate critiche al governo "per non aver messo in agenda la riforma del trasporto aereo e per il ritardo nell'approntare una riforma degli ammortizzatori sociali". Mal digerita è anche la politica di privatizzazione e liberalizzazione del comparto. Tra le richieste, quindi, "la proroga del blocco dei licenziamenti fino al termine della crisi causata dalla pandemia; un piano di emergenza che garantisca il lavoro e sostenga le aziende fino alla totale ripresa del traffico prevista entro il 2023; un piano di investimenti pubblici a sostegno della ripresa e l'avvio delle riforme di sistema attese da anni con al primo posto la tutela del lavoro e delle filiere produttive con regole uguali per tutti gli operatori".