Alitalia, Draghi: "Deve sostenersi da sola e volare con sue ali"

"Alitalia e Stellantis? Per la chiusura di questi dossier è stato creato debito. L'esempio di Alitalia è davanti a noi. Se è debito buono? Solo se è stata fatta una riforma della società per andare avanti con proprie ali e non per essere continuamente sussidiata come negli ultimi 20 anni", altrimenti è "debito cattivo". E' quanto ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa sulle riaperture .

Alitalia: "In costante perdita, diverso il caso Air France"

Nella stessa giornata una portavoce della Commissione Ue rispondendo a una domanda su Alitalia e su eventuali disparità di trattamento per il sostegno ad Air France, aveva detto: "Air France non si trovava in difficoltà a fine 2019", prima dell'inizio della pandemia, mentre "Alitalia è stata costantemente in perdita ed era un'azienda in difficoltà già alla fine del 2019, quindi prima dell'epidemia del Covid-19. E per questa ragione è esclusa dalla possibilità di ricevere aiuti di Stato". Per compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni legate al Covid, "la Commissione ha approvato" gli aiuti concessi dal governo "per un valore complessivo di 297,15 milioni".