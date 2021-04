Covid Lazio, Zingaretti: "Coprifuoco alle 22 è la scelta giusta"

"Ogni misura deve essere dentro una strategia organica. Se il punto di equilibrio del Governo, che prevede aperture e possibilità di cenare all'aperto, indica le 22, credo sia la scelta giusta". Lo sostiene il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di '24 Mattino', su Radio 24 parlando dell'ipotesi di portare il coprifuoco alle 23 durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA).

"Ci sono segnali positivi ma il virus circola"

"Penso che rispettare le indicazioni del Governo, che hanno una loro organicità, sia la cosa migliore - ha aggiunto Zingaretti -. Anche nella fase delle riaperture la cosa da dire ai cittadini è che bisogna comunque stare attenti. Ci sono dei segnali positivi, i vaccini aiuteranno, ma il virus circola. La voglia di tornare a vivere delle persone, delle imprese, dei commercianti sono giuste e vanno ascoltate - ha precisato -, ma il risultato lo otterremo vaccinando e facendo attenzione agli assembramenti, perché purtroppo le varianti sono 30-40 volte più contagiose".

"Scuola? Nel Lazio valuteremo ingressi scaglionati"

"Andrà valutato lo scaglionamento degli ingressi a scuola per fare in modo che non ci sia un eccessivo peso sulla rete dei trasporti", ha affermato il presidente sottolineando che "la cosa più importante sono i trasporti e la capienza delle aule, oggi faremo il punto con il mondo della scuola, con i sindaci e le aziende del trasporto". L'ex segretario Pd ha poi ribadito l'intenzione di "garantire il ritorno in classe. Io penso sia giusto ma la massa dei flussi verso le scuole può essere pericolosa. Il punto non è la percentuale di quanti entrano ma quello che accade intorno alla scuola, il trasporto e gli assembramenti prima e dopo".