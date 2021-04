Rapinato Chris Smalling, in 3 armati in casa del calciatore della Roma

Chris Smalling, calciatore della Roma, è stato rapinato durante la notte mentre si trovava nella sua abitazione in zona Appia. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini armati sono entrati in casa e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. In casa, oltre al calciatore, anche la moglie. Entrambi sarebbero illesi. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.