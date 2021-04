Incendio in una villetta alla periferia di Roma, nessun ferito

Un incendio è divampato ieri sera nel seminterrato di una villetta in via Verginia Tonelli, in zona Selva Candida, alla periferia di Roma. Ad accorgersi per primo delle fiamme è stato il proprietario dell’immobile, che ha fatto immediatamente evacuare la moglie e il figlio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Casalotti. Fortunatamente non si registrano feriti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.