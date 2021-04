Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio aumentano i casi e i decessi, i ricoveri e le terapie intensive: ieri si sono registrati 1.918 casi positivi (+80), 43 decessi (+10) e +1.782 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:36 - Vaccinati a Fiumicino 40 ragazzi disabili

A Fiumicino, in occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo, a 40 ragazzi seguiti da "Insieme con i disabili Onlus", è stato somministrato il vaccino anti-Covid. La vaccinazione è stata eseguita proprio presso la sede dell'Associazione, dove i ragazzi disabili trascorrono gran parte del loro tempo e dove si sentono come a casa: il personale medico della Asl di Casal Bernocchi incaricato di somministrare il vaccino, infatti, si è recato personalmente presso il luogo dove sono seguiti tutti i giorni.Qui, arrivati a scaglioni, i ragazzi hanno atteso pazientemente il proprio turno nel giardino del centro diurno ed hanno fatto il vaccino, accompagnati da un genitore, che è stato vaccinato a sua volta, insieme ad alcuni volontari dell'Associazione stessa. Il richiamo è previsto per il 23 aprile con la somministrazione della seconda dose. "Abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale per quanto riguarda il territorio: il vaccino anti Covid per i nostri ragazzi con disabilità - dichiara Mauro Stasio, presidente di Insieme con i disabili Onlus - Il nostro obiettivo era quello di fare i vaccini qui, tutti insieme, per un semplice motivo: i nostri ragazzi hanno varie patologie ed al centro diurno si sono tutti sentiti a proprio agio anche i ragazzi con autismo, che sono i più difficili, ed hanno affrontato con serenità questa nuova sfida. Abbiamo fatto un esperimento e posso confermare che è ben riuscito. Tutto questo, però, è stato possibile solo grazie alla Asl, che con professionalità - spiega il Presidente - ha risposto benissimo al nostro appello. I vaccini che abbiamo somministrato oggi sono un numero molto elevato, ma questo è solo l'inizio. Noi genitori, noi volontari, siamo orgogliosi del risultato ottenuto".



8:05 - I casi a Roma sono a quota mille

Nel Lazio aumentano i casi e i decessi, i ricoveri e le terapie intensive: ieri si sono registrati 1.918 casi positivi (+80), 43 decessi (+10) e +1.782 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12% (5% se consideriamo anche gli antigenici). I casi a Roma città sono a quota mille. L'Rt si conferma a 0.98: la classificazione complessiva del rischio moderata ad alta probabilità progressione. L'incidenza è di 207 casi per 100mila abitanti.