Roma, oggi i funerali di Daniel Guerini, calciatore Lazio Primavera

"Quanno a sera s'addormenta er monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno... Ciao Daniel". Questo il gigantesco striscione della Curva Nord

"Quanno a sera s'addormenta er monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno... Ciao Daniel". Questo il gigantesco striscione della Curva Nord per Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio scomparso il 24 marzo scorso in un incidente stradale - fuori la chiesa di San Giovanni Bosco a Roma (quartiere Don Bosco), dove si stanno svolgendo i funerali.

I funerali

Circa tremila palloncini biancocelesti hanno accompagnato l'ingresso del feretro, dipinto con i colori sociali del club e la scritta ''Ciao Guero''. Distribuite anche magliette per omaggiare il calciatore. Presenti migliaia di persone e, oltre a familiari e amici, anche la prima squadra della Lazio, con Lotito, Tare, De Martino, Inzaghi, Peruzzi, Lulic, Cataldi, Reina, Armini, Correa, Parolo e tutta la Primavera. Ed ancora le giovanili della Roma ed il presidente del Torino- altro club in cui ha militato Guerini - Urbano Cairo.

Alla cerimonia hanno partecipato la squadra Primavera della Lazio e una delegazione della prima squadra biancoceleste, oltre a una folta rappresentanza del Torino, ex squadra del diciannovenne: con il presidente, Urbano Cairo e il figlio Federico, amico di Guerini con cui aveva anche giocato alcune partite, era presente il responsabile del settore giovanile granata, Massimo Bava.