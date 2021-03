Caos rifiuti a Roma, piano per scongiurare l'emergenza

Nel pomeriggio è stato convocato un vertice urgente in Prefettura, durante il quale sarebbero state delineate due soluzioni per evitare che Ama blocchi la raccolta in quattro municipi della Capitale

Sembra essere arrivata in extremis una soluzione per scongiurare il caos rifiuti a Roma, causato dalla chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Nel pomeriggio è stato convocato un vertice d’urgenza in Prefettura, durante il quale sarebbero state delineate due vie per evitare che l’emergenza precipiti. Per le prossime 24 ore Ama ha richiesto di poter incrementare le quantità trattate nell'impianto Tmb di Rocca Cencia e la Regione Lazio ha prospettato un'ordinanza imminente annunciando disponibilità nel territorio regionale a partire dal 2 aprile. Lo spettro era il blocco della raccolta in quattro municipi di Roma paventato dall'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, presente all'incontro di questo pomeriggio insieme alla sindaca Virginia Raggi e al capo di gabinetto della Regione, Albino Ruberti, oltre al prefetto Matteo Piantedosi.