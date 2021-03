Chiude discarica a Roccasecca, rischio caos rifiuti nel Lazio e a Roma

La struttura chiuderà i battenti dall'1 aprile. Domani ci sarà un incontro tecnico in Regione con il Comune, a cui è stato invitato anche il Ministero alla Transizione Ecologica. A lanciare l'allarme è stato proprio il Campidoglio, secondo cui "l'annuncio della chiusura della discarica di Roccasecca rischia di provocare una crisi in tutto il Lazio"

La chiusura prevista per fine mese della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, rischia di provocare il caos rifiuti a Roma e nel Lazio. Per evitarlo, domani ci sarà un incontro tecnico in Regione con il Comune, a cui è stato invitato anche il Ministero alla Transizione Ecologica. A lanciare l'allarme caos rifiuti è stato proprio il Campidoglio, secondo cui "l'annuncio della chiusura della discarica di Roccasecca rischia di provocare una crisi in tutto il Lazio". A quanto si apprende, nella riunione di domani sarà valutata la richiesta di Roma Capitale di aumentare i conferimenti nell'impianto di Rocca Cencia.

Assessore Ziantoni: "Chiusura si ripercuoterà sulla raccolta dei rifiuti in tutte le città del Lazio"

Ieri l'assessore comunale ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale, Katia Ziantoni, ha spiegato che la "proprietaria dell'impianto" in chiusura "è la società Mad, il cui titolare Valter Lozza è stato arrestato insieme alla responsabile della direzione rifiuti della Regione Lazio, Flaminia Tosini. Come conseguenza, Mad ha annunciato che chiuderà i battenti il 31 marzo. Non solo: il sindaco di Roccasecca ha chiesto formalmente di interrompere le procedure per l'ampliamento della discarica, finite al centro dell'inchiesta giudiziaria insieme a quelle per la realizzazione di un'altra discarica a Monte Carnevale. Questa situazione si ripercuoterà sulla raccolta dei rifiuti in tutte le città del Lazio. Abbiamo chiesto alla Regione Lazio di intervenire prontamente".