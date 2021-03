Roma, la compagna dell'assessore Lemmetti si dimette dall'incarico

Silvia Di Manno, la compagna dell'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, a quanto si apprende, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico con effetto immediato. Di Manno era stata assunta di recente nello staff dell'assessorato all'Urbanistica di Roma, ieri la sindaca Virginia Raggi le aveva chiesto un passo indietro. Secondo quanto riferito la prima cittadina non aveva partecipato alla riunione di giunta in cui era stata deliberata la nomina e si è infuriata per questa assunzione.