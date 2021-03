Covid Roma, si imbarcano a Ciampino con falsi referti: sei denunce

I ragazzi sono stati sottoposti al tampone e due di loro sono risultati positivi. Per i sei giovani niente volo per Bucarest e una denuncia per falsa attestazione

Denunciate a Ciampino sei ragazzi pronti a imbarcarsi su un aereo low cost per Bucarest in Romania con una serie di documenti falsi su tamponi negativi (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LAZIO E A ROMA). Lo riporta Leggo, secondo cui stamattina un gruppo di sei giovani di origini spagnole, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, si è presentato al check in dell'aeroporto vicino Roma con una serie di certificati che attestavano tamponi negativi. Gli agenti di polizia si sono insospettiti e hanno convocato il personale Asl, attestando la falsità dei certificati.

Due di loro erano positivi

I ragazzi sono stati sottoposti al tampone e due di loro sono risultati positivi. Per i sei giovani niente volo per Bucarest e una denuncia per falsa attestazione, ma gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi di epidemia colposa.