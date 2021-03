Covid Lazio, vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito a farmacie

"Non appena ci sarà il monodose Johnson & Johnson sarà fornito alle farmacie". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine di un sopralluogo all'hub della Nuvola la ripresa delle vaccinazioni Astrazeneca contro il Covid (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LAZIO E A ROMA). "Chiudiamo l'accordo nei prossimi giorni con le farmacie - ha spiegato -. Contiamo che nel momento in cui c'è il vaccino J&J è un prodotto che può essere utilizzato sicuramente nella nostra rete delle farmacie che sono 1500 sparse in tutti i comuni anche i più piccoli".