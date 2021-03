Covid, Luca Zingaretti: “Torno a casa, grazie per le cure e l’affetto”

"Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare". Con un'immagine postata su Instagram, che lo ritrae di spalle su un letto di ospedale e con le valigie accanto, Luca Zingaretti ha confermato indirettamente di essere stato ricoverato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).