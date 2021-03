Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Scendono sotto quota 1500 i nuovi casi nel Lazio. Su quasi 39 mila test si registrano 1.497 positivi (-39 rispetto a ieri), 32 decessi e +610 i guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:23 - Lazio, giù casi, rinvio altre 7mila vaccinazioni

Scendono sotto quota 1500 i nuovi casi nel Lazio. Su quasi 39 mila test si registrano 1.497 positivi (-39 rispetto a ieri), 32 decessi e +610 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 700. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi e i ricoveri, sono stabili le terapie intensive - commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%". A preoccupare è lo stop al vaccino Astrazeneca che sta rallentando la campagna vaccinale nella regione. "Viaggiamo a una media ridotta di somministrazioni giornaliere" ha spiegato D'Amato. Intanto altre settemila prenotazioni per domani sono state rinviate. Sono stati inviati i messaggi sms a tutti coloro che erano prenotati per la giornata di domani con Astrazeneca invitandoli a non presentarsi al sito vaccinale ed attendere nuove comunicazioni. "Le somministrazioni dei vaccini sono diminuite - ha sottolineato l'assessore -. Aspettiamo una rapida decisione da parte di Ema e Aifa, siamo immediatamente pronti a ripartire". E D'Amato ha assicurato: "Tutti coloro che erano prenotati saranno richiamati, nessuno rimarrà senza vaccino".