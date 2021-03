Due arresti per apertura discariche. Raggi: "Zingaretti ritiri piano"

"Sono stata 'massacrata' per cinque anni e subìto ogni tipo di accusa solo perché mi opponevo al modello di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ma alla fine avevo ragione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che spiega: "Oggi la Procura ha disposto due arresti in merito all'apertura della discarica di Monte Carnevale all'interno del territorio di Roma. Ora Zingaretti ritiri il proprio Piano Regionale dei Rifiuti che impone l'apertura di discariche a Roma, una scelta che noi romani abbiamo dovuto subire" (LE PROTESTE - FOTO).

"La magistratura ha fatto luce sulla gestione dei rifiuti nella Regione Lazio, evidenzierebbe un inquietante quadro di corruzione. Gli accusati avrebbero 'manipolato la procedura amministrativa volta alla individuazione della prossima discarica di rifiuti solidi urbani della Capitale, ricorrendo ad indebite scorciatoie'. Non esprimo alcun giudizio sugli indagati, innocenti fino a prova contraria, ma è evidente che ci siano delle gravi responsabilità politiche della Regione Lazio", prosegue la sindaca su fb.

L'inchiesta

A riferire dell'inchiesta, in una nota, i portavoce dei Verdi del Lazio Nando Bonessio e Laura Russo, sottolineando il "paradosso" per cui "mentre alla Regione Lazio viene istituito l'Assessorato alla Transizione Ecologica, i Carabinieri del Nucleo Ambientale eseguono l'arresto ai domiciliari di Flaminia Tosini direttrice regionale alle politiche ambientali e al ciclo dei rifiuti". "Le ipotesi di reato su cui indagano i magistrati sono pesantissime: concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente - proseguono Bonessio e Russo -. La dirigente avrebbe favorito l'imprenditore Valter Lozza, amministratore delle società 'Ngr Srl' e 'Mad Srl', per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale. Vuol dire che qualcuno sceglie ancora di speculare e guadagnare sui rifiuti mentre i territori e i cittadini della nostra regione subiscono da decenni un danno ormai irreparabile all'ambiente e alla salute". "Pur non potendo omettere che sulla vicenda era stato presentato un esposto dal Consigliere regionale di Europa Verde Marco Cacciatore, - incalzano gli ambientalisti, - scegliamo di non commentare il lavoro degli inquirenti, che speriamo concludano il prima possibile le indagini e individuino le specifiche responsabilità".

Raggi: "Avvierò revoca per discarica Monte Carnevale"

Accogliendo la richiesta dei Verdi, Raggi annuncia che avvierà "la revoca per la realizzazione della discarica di Monte Carnevale", nel cuore della Valle Galeria, prevista con delibera del 31 dicembre 2019 che ha indicato Monte Carnevale quale discarica di rifiuti solidi urbani di Roma. "La nuova maggioranza in Regione Lazio ha la possibilità ed il dovere di intervenire, rivedendo la assurda decisione di obbligare Roma ad avere una discarica sul proprio territorio", prosegue su Facebook la sindaca. "A breve si vota. Chi si candida a Roma abbia il coraggio di disconoscere l'operato di Zingaretti e dica chiaramente che non vuole una discarica a Roma. Io non ho problemi a dirlo", conclude la prima cittadina.

Il commento del Comitato Valle Galeria Libera

"Gli arresti di questa mattina non ci colgono di sorpresa. Ringraziamo gli inquirenti, le forze dell'ordine per l'operazione effettuata e tutti i cittadini che hanno firmato le denunce penali. Il Comitato Valle Galeria Libera richiede con forza l'immediata rimozione dell'Ing. Flaminia Tosini dal vertice della Direzione Politiche Ambientali del Ciclo dei Rifiuti della Regione con conseguente annullamento di tutti i procedimenti in corso e gli atti a sua firma". Lo scrive in una nota il comitato Valle Galeria Libera. "Riteniamo come atto dovuto le dimissioni dei responsabili politici di questo scandalo, quali l'assessore ai rifiuti e il governatore della Regione Lazio", conclude.