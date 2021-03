Covid Lazio, superata soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva

Durante la seconda ondata il numero massimo dei pazienti ricoverati in terapia nel Lazio ha raggiunto un picco di 364 il 3 dicembre scorso

Aumento di 70 unità, dall'inizio del mese di marzo, per i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Covid del Lazio. Durante la seconda ondata il numero massimo dei pazienti ricoverati in terapia nel Lazio ha raggiunto un picco di 364 il 3 dicembre scorso.

Soglia critica

Secondo i dati Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il Lazio ha raggiunto e superato ieri la soglia critica del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva: il governo ha fissato la soglia critica al 30% e ieri la regione della Capitale era al 31%, più uno per cento rispetto alla giornata precedente. Da ricordare che da ieri il Lazio è zona rossa.