Roma, carabinieri interrompano festa di giovanissimi in un B&B

L'intervento in via Mameli. C'erano 12 persone: di queste, quattro erano minorenni

Questa notte i carabinieri hanno interrotto una festa privata in un B&B di via Goffredo Mameli, dove sono stati sorpresi e sanzionati 12 giovani, tra cui quattro minorenni. Non solo. Perché nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, i militari hanno sanzionato il titolare di un bar che somministrava bevande oltre l'orario consentito. Nel locale, inoltre, sono state trovate sette persone mentre altre 13 erano accalcate all'esterno. Anche nei loro confronti sono state elevate le sanzioni e per l'attività commerciale la chiusura per cinque giorni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Gli assembramenti

Altri numerosi e corposi assembramenti sono stati sciolti in varie zone del quadrante. A Roma Trastevere i militari hanno sanzionato il titolare di un bar, dove hanno notato la presenza di tre persone, nel cortile interno del locale, che sorseggiavano alcolici fuori dall'orario previsto. Due di queste stavano consumando marijuana. Infine, in via Flaminia sanzionato il titolare di un bar che non aveva predisposto la misura del distanziamento tra i tavoli.