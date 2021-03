Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Folla ieri in diverse zone della movida a Roma nell'ultimo weekend in zona gialla, prima del passaggio a quella rossa. Secondo quanto si apprende, dono numerosi gli interventi della polizia locale per sciogliere assembramenti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:19 - Folla in zone movida Roma, chiuse alcune piazze

Folla ieri in diverse zone della movida a Roma nell'ultimo weekend in zona gialla, prima del passaggio a quella rossa. Secondo quanto si apprende, dono numerosi gli interventi della polizia locale per sciogliere assembramenti. In particolare nelle piazze di San Lorenzo e Trastevere sono scattate le chiusure temporanee per la presenza di un gran numero di persone. Anche a piazza Bologna è stata isolata la piazza a causa di affollamenti. Gli agenti sono intervenuti, inoltre, al parco Schuster per delimitare l'area ed evitare formazione di assembramenti, facendo defluire le persone presenti.