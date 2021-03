Covid Roma, controlli anti-assembramento in centro

Piazza del Popolo è stata transennata ed è stato allestito un cordone di passaggio verso la centrale via del Corso per garantire un deflusso regolare di persone

Diverse pattuglie della polizia e della guardia di finanza, con l’ausilio della protezione civile della Regione Lazio, sono in campo per svolgere i controlli anti-assembramento nel centro di Roma (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). In particolare, Piazza del Popolo è stata transennata ed è stato allestito un cordone di passaggio verso la centrale via del Corso, strada dello shopping romano, per garantire un deflusso regolare delle persone.

I controlli di ieri sera

Controlli contro gli assembramenti sono stati compiuti anche ieri sera nel quartiere San Lorenzo di Roma, in particolare nelle aree più frequentate dai giovani per la movida come piazza dell'Immacolata, largo degli Osci e viale degli Ausoni. Gli agenti del commissariato San Lorenzo, insieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale e di due unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno chiuso un minimarket e due associazioni culturali per non aver rispettato le norme per il contenimento del Covid-19. Il minimarket continuava a vendere bevande alcoliche oltre le 18 contravvenendo alle limitazioni imposte dall'ordinanza comunale. Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone e emesse 4 multe per il mancato utilizzo delle mascherine e consumo di bevande alcoliche dopo le 18.

Rissa a Trastevere

Sempre nella serata di ieri si è svolta una rissa a Trastevere, al centro di Roma. Nel corso dei controlli predisposti per verificare il rispetto delle misure anti contagio, gli agenti della polizia locale hanno fermato un gruppo di ragazzi che, intorno alle 20, avevano dato avvio ad una lite con successiva caccia all'uomo per le vie di Trastevere: dieci i giovani bloccati. In otto stavano inseguendo due cittadini, di 18 e 24 anni, per una presunta aggressione avvenuta nei confronti di un loro amico. L'intervento da parte degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse con conseguenze ben più gravi. Avvisati i genitori dei minori presenti, sono stati tutti accompagnati negli uffici di via della Greca e al momento è al vaglio la loro posizione. Tuttora in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Gli altri interventi

Numerosi gli interventi che, a partire dal pomeriggio di ieri, hanno visto impegnate le pattuglie dei caschi bianchi in diversi quartieri della Capitale, per sciogliere assembramenti e ripristinare le condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo, tra cui piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, dove in alcuni casi si è proceduto anche a sanzionare i trasgressori. Controlli mirati hanno riguardato la somministrazione e la vendita di alcolici oltre l'orario consentito da parte degli esercizi quali i minimarket, con una decina di irregolarità rilevate.