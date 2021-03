Regione Lazio, Zingaretti presenta giunta con M5s: "Novità storica"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato la sua nuova giunta allargata al Movimento 5 Stelle. Accanto a lui i due nuovi assessori M5s Roberta Lombardi, alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, e Valentina Corrado, al Turismo, Enti locali e Semplificazione.

"Novità storica"

"Pochi minuti fa si è conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio - dice Zingaretti -. L'accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il bene comune". "E' una nuova maggioranza per governare meglio senza rinunciare alla propria identità", ha continuato. Secondo Zingaretti le "diversità che si uniscono per realizzare le cose" costituiscono "una buona notizia". Poi ha dedicato "questo atto in particolare a chi oggi ha più bisogno della buona politica a del buon governo, a chi è più colpito da ciò che ci sta accadendo: le donne e le nuove generazioni. Noi faremo di tutto per riaccendere i motori dell'economia. Questo - ha aggiunto - è un atto di passione e di coraggio, abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Non era mai accaduto nel Lazio che un presidente fosse eletto due volte di fila, ma nemmeno che due figure che si erano combattute" in campagna elettorale, lui e Roberta Lombardi, sedessero "insieme in giunta".