Roma, Sardine davanti sede Pd. Santori: “Si apra una fase costituente”

Una ventina di esponenti del movimento delle Sardine si è radunata oggi davanti alla sede nazionale del Partito Democratico a Roma. I manifestanti, guidati da Mattia Santori e Jasmine Cristallo, hanno chiesto di aprire una nuova fase costituente dopo le dimissioni dal ruolo di segretario di Nicola Zingaretti ( LE REAZIONI DELLA POLITICA - GRILLO SI PROPONE COME SEGRETARIO ELEVATO ). "Ci siamo stancati di una politica fatta sugli schermi e con decine di comunicati”, ha dichiarato il leader del movimento Santori, poi ricevuto dalla presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, inisieme ad altri manifestanti. “Noi ci mettiamo il corpo e la faccia, facciamo parte di un campo progressista e chiediamo che si apra una fase costituente, non per il Pd o per le sardine, ma per migliaia di persone che da anni aspettano”, ha aggiunto.

“Serve una proposta politica credibile”

vedi anche

Segretario Pd, si lavora alla successione di Zingaretti: il toto-nomi

“Noi tutti in 15 anni, i partiti, le associazioni, i cittadini, non siamo riusciti a costruire una alternativa e questo perché siamo tutti innamorati delle nostre etichette e delle nostre sigle - ha spiegato Santori -. L'alternativa ci sarà comunque, spetta al Pd decidere se esserci o no. Serve una proposta politica credibile, e non spetta a noi farla, ma spetta ai partiti politici. Abbiamo con noi i sacchi a pelo perché non ci basta essere ascoltati, chiediamo un’iniziativa politica e siamo disposti ad accamparsi finché non la avremo”, ha concluso Santori.