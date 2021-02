Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Domani al via le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80. Giovedì 4 marzo, invece, si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene.

Ieri, intanto, sono stati 1.347 i nuovi casi di Coronavirus.

Domani al via le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80. Giovedì 4 marzo, invece, si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. Intanto ieri nel Lazio, si sono registrati 1.347 nuovi contagi di Coronavirus.