Covid, focolaio in casa di riposo a Terracina: 13 casi

Tredici casi di Covid-19 sono stati confermati in una Rsa di Terracina, in provincia di Latina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). Si tratta di quattro operatori sanitari e nove ospiti della residenza 'Le Farfalle', ossia la totalità delle persone che frequentano la struttura. La Asl di Latina ha disposto, per le cure, il trasferimento immediato degli anziani - metà dei quali sintomatici - in strutture ospedaliere di Roma, Anzio e Sora.