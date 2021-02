Roma, ferito in strada con forbici: mandato di cattura a suo carico

Sull’uomo, soccorso nella tarda serata di ieri in via Giovanni Battista Scozzi a Torre Gaia, pende un provvedimento per cumulo di pena di 3 anni e 7 mesi per una serie di reati. Una volta dimesso dall’ospedale, sarà portato in carcere. Si cerca l’aggressore

Un uomo è stato soccorso nella tarda serata di ieri in strada alla periferia di Roma con una ferita al braccio. L'episodio è accaduto intorno alle 22 in via Giovanni Battista Scozzi a Torre Gaia. Accanto all'uomo delle forbici usate per il ferimento. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. L'uomo è stato ricoverato e operato ma non è in pericolo di vita. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico c'era un mandato di cattura per cumulo di pena di 3 anni e 7 mesi per una serie di reati. Una volta dimesso dall'ospedale, sarà portato in carcere. Si cerca l'aggressore.