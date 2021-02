Grande affluenza sul litorale romano: code verso Fiumicino

Domenica decisamente primaverile sul litorale romano che, come previsto, replica la grande affluenza osservata già ieri. Complici il sole e una temperatura gradevole, oltre alla zona gialla (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), fin dalle prime ore di questa mattina diverse persone si sono dirette verso Ostia, Fregene e Fiumicino, dove i ristoranti registrano il pieno di prenotazioni a pranzo sin da mercoledì scorso. Continuo l’afflusso di veicoli in uscita dall’autostrada: per entrare nel centro cittadino di Fiumicino ci sono code e rallentamenti, così come in direzione del lungomare, con parcheggi saturi dappertutto. Non trovando posti liberi, alcuni visitatori sono ripartiti verso la Capitale (FOLLA IERI A ROMA). Tante presenze anche sulle spiagge, nei parchi e sulle piste ciclabili.

I controlli della polizia

Grande il lavoro per il comando della polizia locale di Fiumicino, impegnato per coordinare, con le altre forze dell'ordine, le otto pattuglie in campo fino alle 23, e una trentina di volontari, al lavoro dalle 8 alle 19 per il controllo del rispetto delle misure anti Covid, oltre che per la viabilità. Da segnalare il rigoroso utilizzo della mascherina da parte dei visitatori.