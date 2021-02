Ragazzo ucciso in una rissa a Formia, fermato un minorenne

Gli investigatori stanno sottoponendo a fermo di indiziato di delitto il giovane, sospettato di aver accoltellato a morte un 17enne. La polizia è al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla rissa avvenuta ieri sera in via Vitruvio

È stato fermato dalla polizia un minorenne sospettato di aver accoltellato a morte un 17enne ieri sera durante una rissa scoppiata in via Vitruvio a Formia, in provincia di Latina. Gli investigatori stanno sottoponendo a fermo di indiziato di delitto il ragazzo, originario della provincia di Caserta. La sua posizione è all'attenzione dei magistrati della Procura minorile di Roma, mentre la Procura di Cassino verificherà se alla rissa hanno preso parte anche dei maggiorenni.

La vicenda

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che la rissa sia scoppiata attorno alle 20 fra due gruppi di giovanissimi: uno della zona e l'altro che probabilmente veniva da fuori. Dopo essere stato accoltellato, il 17enne sarebbe stato trasportato in ospedale ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sulla vicenda indaga il commissariato locale, al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla rissa, nella quale è rimasto ferito un altro giovane, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Sarebbero circa dieci i giovani coinvolti.