Rissa tra ragazzi a Formia, 17enne muore accoltellato

Feriti altri due giovani, che non sarebbero gravi. La rissa è avvenuta in pieno centro, almeno una decina le persone coinvolte. Indagini in corso

Un 17enne è morto durante una rissa tra ragazzi avvenuta in serata a Formia, nella centralissima via Vitruvio. Il giovane sarebbe stato accoltellato da un altro ragazzo. Feriti altri due partecipanti alla rissa di 18 e 16 anni, non sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale dove i soccorsi si sono rivelati inutili.