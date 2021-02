Covid, Casini ricoverato allo Spallanzani: non voterà fiducia Draghi

La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, prima di dare la parola al presidente del Consiglio: “A nome di tutti invio gli auguri al senatore Pier Ferdinando Casini di buona guarigione, è in ospedale e non è qui con noi oggi”

"A nome di tutti invio gli auguri al senatore Pier Ferdinando Casini di buona guarigione: è in ospedale e non è qui con noi oggi". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, prima di dare la parola al presidente del Consiglio Mario Draghi per la relazione al Senato in vista del voto di fiducia di questa sera (LA DIRETTA AL SENATO). Le sue parole sono state seguire dall'applauso unanime dell'Assemblea di Palazzo Madama.