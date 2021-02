Pier Ferdinando Casini positivo al Coronavirus: “Sto bene”

Pier Ferdinando Casini è positivo al coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso parlamentare durante un collegamento con la trasmissione l'Aria che Tira. “Ho scoperto ieri di avere il Covid, purtroppo capita a tanti cittadini ed è capitato pure a me, ma sto bene, ho una tosse fastidiosa”, ha fatto sapere. “Mia madre di 92 anni, appena gliel'ho detto, ha fatto il solito dramma per il suo bambino - ha raccontato in diretta Casini -, ma le ho detto che sto benissimo, non ti preoccupare, stai serena”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)