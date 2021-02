Covid: morto Marco Ferretti, storico capo commessi della Camera

Aveva poco meno di 70 anni ed era andato in pensione nel 2017. Era ricoverato in un ospedale a Roma. Tanti i messaggi di cordoglio dalla politica

È morto in ospedale a Roma Marco Ferretti, storico capo dei commessi della Camera e uno dei volti più familiari del personale di Montecitorio, dove ha lavorato per quarant’anni. Ricoverato da Natale perché positivo al Covid, aveva poco meno di 70 anni ed era andato in pensione nel 2017. Prima di diventare l'assistente parlamentare superiore, Ferretti aveva lavorato per tanti anni in Aula e in sala stampa, diventando un punto di riferimento per deputati e giornalisti. Vero scrigno di aneddoti e segreti del Palazzo, spettava a lui, ad esempio, accompagnare in Aula e nel Palazzo i presidenti del Consiglio. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Il pensionamento

Alla festa per il suo pensionamento a Montecitorio, nel luglio del 2017, erano presenti a salutarlo l'allora presidente della Camera, membri del governo, tantissimi parlamentari e uomini delle Istituzioni. In quella occasione Ferretti riconobbe come una propria fortuna l'essere stato "osservatore privilegiato della vita politica nazionale", elencando in "controllo, diplomazia, riservatezza e autorità" le quattro doti che devono contraddistinguere un buon assistente parlamentare.

Il cordoglio della politica

Tanti i messaggi di cordoglio espressi da diversi esponenti politici, tra cui quello di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, che ha ricordato Ferretti come “un professionista di altissimo livello, stimato e apprezzato da tutti. Sempre puntuale, preciso, garbato, dalle grandi doti umane e organizzative, un gentiluomo d'altri tempi, che ha custodito per decenni i riti e le consuetudini del Palazzo”. Ha invece parlato di “una vera istituzione della Camera dei Deputati ed un amico buono e discreto per tanti di noi”, l’onorevole Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, mentre Maria Elena Boschi ha espresso la vicinanza ai familiari da parte di tutto il gruppo parlamentare di Italia Viva: “Negli anni abbiamo potuto apprezzare non solo la sua professionalità come assistente parlamentare superiore della Camera dei Deputati, ma anche la sua umanità e la sua disponibilità, dispensata sempre col sorriso”.