Roma, blitz contro usura ed estorsioni: otto arresti

Usura, estorsione, abusiva attività finanziaria, compravendita di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, questi i reati per i quali è scattata l'operazione dei carabinieri alle porte di Roma: 8 gli arresti e 16 le persone denunciate nel corso dell'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. L'ordinanza, emessa dal gip di Velletri su richiesta della procura, dispone la custodia cautelare in carcere per gli arrestati.

Le indagini

Quattro le vittime accertate di estorsione e usura. Si tratta di persone in difficoltà economica che si erano rivolte a un uomo con precedenti dell'area dei Castelli Romani per ottenere un prestito di denaro. Da lì un'escalation di minacce ed intimidazioni, che hanno comportato uno stato di forte agitazione e timore. Nel corso dell'indagine è emerso anche un gruppo criminale dedito alla compravendita di armi e cocaina con a capo un noto pregiudicato residente nel comune di Frascati.