Zona gialla, musei aperti a Roma: le mostre da non perdere

Da oggi il Lazio è in zona gialla e a Roma riaprono i musei e il parco del Colosseo. Così come il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio e Musei Capitolini, il Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo dell'Ara Pacis, il Museo di Roma in Trastevere. Senza dimenticare la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.

Il parco del Colosseo

Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:30 (con ultimo ingresso alle ore 15:30). Chiusi nel fine settimana, si applicheranno le misure di sicurezza già adottate e sperimentate con successo nella scorsa riapertura di giugno: i visitatori, preventivamente dotati di mascherina, dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner.

Le mostre

Al Macro dal 3 febbraio si avviano tutte le sezioni di Museo per l’Immaginazione Preventiva. Da non perdere La mostra Napoleone e il mito di Roma, che sarà ospitata ai Mercati di Traian -Museo dei Fori Imperiali, che riaprirà dal 4 febbraio. La mostra, a cura di Claudio Parisi Presicce, Simone Pastor, Massimiliano Munzi, Nicoletta Bernacchio.