Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, nel Lazio ieri ci sono stati 943 positivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:26 - Vaccino Covid Lazio, oggi prenotazioni per over 80

Al via da oggi nel Lazio il servizio di prenotazione per il vaccino agli over 80. Le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Di seguito le dodici FAQ pubblicate sul sito SaluteLazio.it, secondo quanto comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.