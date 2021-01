Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"I ritardi nelle forniture di Pfizer impongono la priorità della somministrazione dei richiami. Superata quota 136mila dosi somministrate nel Lazio e sono quasi 18mila le persone che già hanno ricevuto i richiami, circa 40% del dato complessivo nazionale", ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Per quanto riguarda la vaccinazione per gli over 80 anni, l'assessore ha ricordato che "le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:13 – Vaccini, nel Lazio effettuati quasi 18mila richiami

