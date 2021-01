Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Lo si legge in un documento della Regione, che in merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni, fornirà ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne

Da oggi, nel Lazio stop alla somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popolazione. Lo si legge in un documento della Regione, che vuole dare priorità ai soggetti che devono sottoporsi a richiamo. Sulla programmazione dei vaccini verranno fornite ulteriori indicazioni "non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura commissariale”.

Ieri, su oltre 12mila tamponi e oltre 16mila antigenici (per un totale di quasi 29mila test), si sono registrati 1.281 casi positivi, 61 decessi e +3.267 i guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:20 - Da oggi stop prima dose nel Lazio, priorità a richiami

"Si chiede di sospendere da domani 21 gennaio fino a nuova comunicazione la somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popolazione, sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose". È quanto si legge in un documento della Regione Lazio, datato 20 gennaio, indirizzato a USL, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e Ircss in merito alla riduzione delle dosi di vaccino anti covid consegnate da Pfizer. "In merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni - si legge ancora nel documento - verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura commissariale”.

7:09 - Nel Lazio 1.281 contagi in quasi 29mila test

Ieri nel Lazio su oltre 12mila tamponi e oltre 16mila antigenici (per un totale di quasi 29mila test), si sono registrati 1.281 casi positivi, 61 decessi e +3.267 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 500.