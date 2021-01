Vaccino Covid, il Lazio sospende la somministrazione della prima dose

Il Lazio da oggi sospende la somministrazione della prima dose e si concentra solo sui richiami. È quanto si apprende dalla Regione Lazio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

La sospensione della prima dose

La decisione è stata presa a fronte dei tagli annunciati dalla Pfizer "per questa e la prossima settimana". La sospensione della prima dose per ora sarà per quattro giorni massimo "per mettere in sicurezza tutti i richiami". Non subirà invece slittamenti il piano per gli over 80: le prenotazioni partiranno il 25 gennaio e le somministrazioni inizieranno il primo febbraio.

I vaccinati nel Lazio

Dei 125mila vaccinati nel Lazio hanno già ricevuto la seconda dose in 7.348: una gran parte dei restanti oltre 117mila dovrebbero ricevere il richiamo proprio nei prossimi 15 giorni quando ci sarà la sofferenza dovuta agli annunciati tagli di Pfizer.